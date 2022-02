Samsung presenteert nieuwe toestellen: 5 jaar updates en “meest intelligente camera ooit”

Tot nu toe kregen de toestellen tot vier jaar na de lancering beveiligingsupdates en kregen ze drie upgrades van het besturingssysteem Android. Dat wordt nu dus tot vijf jaar veiligheidsupdates en vier upgrades van het besturingssysteem.

Samsung zegt dat veel klanten hun toestellen langer houden, omdat ze ze graag gebruiken of uit duurzaamheidsoogpunt. Het bedrijf past het nieuwe updatebeleid toe op zijn nieuwste modellen, de S22, S22+ en S22 Ultra, maar ook op de vorige S21-serie en enkele andere toestellen.

“Meest intelligente camera” ooit

Over zijn nieuwe S22-reeks zegt Samsung dat die de “meest intelligente camera ooit” bevat, maar de marketingcommunicatie gaat ook over duurzaamheid. Zo zegt het bedrijf afgedankte visnetten, een bedreiging voor het leven in zee, te hergebruiken in zijn smartphones.

De smartphones uit de S22-reeks zullen in België te koop zijn voor 849 tot 1.649 euro, naargelang de gekozen uitvoering. In het topmodel, de S22 Ultra, is voor het eerst ruimte gemaakt om een styluspennetje (een “s-pen”) te bewaren. Die mogelijkheid was tot nu toe voor de meer zakelijk ogende Note-reeks voorbehouden.