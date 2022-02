Op de dag dat Rayan (5) begraven werd, stierf ook Khalid (7) na val in waterput in Marokko

Op de dag dat het levenloze lichaam van Rayan (5) door reddingswerkers uit de waterput werd gehaald in het dorpje Ighrane, in het noorden van Marokko, viel elders in het land een ander kind in een gelijkaardige waterput. De 7-jarige Khalid overleefde het helaas niet.

Het lot van Rayan hield vier dagen lang Marokko en de rest van de wereld in de ban en de noodlottige afloop leidde tot nationale rouw. Afgelopen zaterdag, de dag dat het lichaam van Rayan uit de put werd gehaald, vond er zo’n 500 kilometer verder, in het dorp Tiflet in de provincie Khémisset een andere tragedie plaats.

© RR

Khalid, een 7-jarige jongetje met het downsyndroom was in de buurt van zijn ouderlijk huis aan het spelen toen hij op een gegeven moment in een 40 meter diepe put viel, die werd gebruikt om drinkwater op te slagen.

Er waren geen getuigen van het voorval en toen de hulpdiensten ter plaats kwamen konden zij alleen het overlijden van de jongen vaststellen. Zijn lichaam werd geborgen en naar het mortuarium van een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. De ouders van Khalid kregen, net als de ouders van Rayan, na de tragedie een telefoontje van Koning Mohamed VI om zijn steun en spijt uit te drukken.

De samenloop van de twee tragedies lijkt een groot toeval, maar valpartijen in waterputten komen volgens Marokkaanse media helaas wel vaker voor, al halen ze zelden de nationale, laat staan internationale media.