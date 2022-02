Koor in de groencontainer of de zee in met VR: onze toppers voor het Krokusfestival

Confetti en kinderchampagne! Het Krokusfestival blaast 25 kaarsjes uit. En dat weer met een mooi programma in cultuurcentrum Hasselt, boordevol dans en theater voor de kleinste culturo. Voor deze voorstellingen bestel je best tickets, en liefst snel.

Verbluffend oorlogsverhaal van Olympische choreograaf

Een jongen vindt een oude doos vol brieven en foto’s van zijn grootvader, die als koloniaal soldaat vocht aan het front in WO I. Hoe meer hij graaft, hoe meer hij over zichzelf én die vergeten oorlog leert. Dat is het opzet van de verbluffende dansvoorstelling Chotto Xenos. Dans clasht met indrukwekkende beelden en animatie, een geweldige danser wisselt tussen de Bengaalse kathak en hedendaagse dans. Een voorstelling van de meesterlijke hand van Akram Khan, een Britse choreograaf op Olympisch niveau. Lees je goed: Khan mocht op de Spelen in Londen in 2012 een deel van de openingsceremonie choreograferen.

Chotto Xenos (60’, 8+), Akram Khan Company, op 23/2 (20.15 uur) in Theaterzaal CCHA. Tickets: 24 euro (basis) of 12 euro (-25).

Spelen met moderne technologie

Schommelen tot je samen mooie muziek maakt: dat is het opzet van de speeltuin genaamd ‘Play With Me’.

Ook het theater voor de jongsten blijft niet stilstaan. Verscheidene gezelschappen zetten in hun voorstelling in op moderne technologieën. Zoals Play With Me / Speel Met Mij, een heuse speeltuin vol muzikale schommels. Ook de belevenis Acqua Alta prikkelt onze kinderlijke nieuwsgierigheid. De voorstelling zelf is een sprookje over een digitale kolkende watermassa die twee gewone levens overhoop haalt. Maar via twee extra luiken komt de zondvloed pas echt tot leven: via een tablet en ‘augmented reality’ springt het verhaal uit het boek, waarna je met een VR-bril zelf een duik kan nemen in de diepe, inktzwarte zee.

Play with me / Speel met mij (20’, 6+), Eric Arnal-Burtschy / Cie. B.C. Pertendo & Still Tomorrow, verschillende tijdslots op 2 en 3/3 in CCHA. Tickets: 5 euro.

Acqua Alta - Noir d’encre/Inktzwart/Inky black (60’, 8+), Adrien M & Claire B, voorstellingen op 26 (20 uur) en 27/2 (16.30 uur). Tickets: 24 euro (basis) en 12 euro (-25). Verschillende slots voor de twee andere luiken op 26 en 27/2.

Met behulp van ‘augmented reality’ komt ‘Acqua Alta’ nog meer tot leven.

Hernemingen om u tegen te zeggen

Het Krokusfestival viert zijn zilveren jubileum, dus kregen sommige geliefde gezelschappen een tweede uitnodiging om te komen meevieren. Zo wordt Invisible lands/Onzichtbare landen hernomen, een Finse productie over mensen op de vlucht. Je ziet de familie de heuvelrug … van een actrice afstormen, of verdwalen in een vallei van knieën. Ook de absurde slapstick van Echte vrouwen joggen in regenpak is weer van de partij. De ingrediënten van deze onmisbare show? Vier heren in maatpak die a capella Schubert zingen, een bedompte serre, en een hooggehakte radeloze vrouw die haar vierkoppig ‘gewas’ in de groencontainer probeert te passen.

Invisible lands/Onzichtbare landen (50’, 10+), Livsmedlet Theatre, op 2/3 in theaterzaal CCHA. Tickets: 8 euro.

Echte vrouwen joggen in regenpak/Real women would run in rainproof gear (45’, 6+), Theater Artemis & Het Houten Huis, op 27, 28/2 en 1/3 in OC De Blauwe Bassin, Kempische Kaai 11 Hasselt. Tickets: 8 euro.

Met vallen en opstaan

De zwaartekracht is maar stom, lijken de drie dansers in Niet vallen te denken. Dus proberen ze eraan te ontsnappen, en met steeds grootsere sprongen vliegen ze door de ruimte. Ze vliegen, zweven… en vallen. Deze bijzonder energieke dansvoorstelling van het Zonhovense gezelschap tout petit gaat op het Krokusfestival in première. En wie al ooit een voorstelling van hen zag, weet dat het steeds de moeite is. Zeker omdat de kleinste toeschouwers op het eind de kans krijgen om zelf door de lucht te zweven!

Niet vallen/Not falling (35+15’, 4+), tout petit, op 26 en 27/2 in de parketzaal CCHA. Tickets: 8 euro.

Op goed geluk overvallen worden

Niet voor elke voorstelling hoef je een kaartje te bemachtigen. Zo kan je in en om CCHA overvallen worden door de Popoppers. Elf jongeren die dichterbij sluipen om je te verrassen met spel en dans, en vervolgens weer even snel in de omgeving te verdwijnen. De Popoppers staan garant voor een ongewone en krachtige ontmoeting. Dus hou je ogen en oren open. Of net niet, want misschien staan de elf al gewoon achter je?

Popoppers (alle leeftijden), Cie Woest & Krokusfestival.