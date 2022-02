Geen vliegende start voor boosterprik voor tieners

Volledig gevaccineerde jongeren van twaalf tot zeventien jaar kunnen vanaf woensdag op eigen initiatief een boosterprik krijgen. De belangstelling op de eerste dag(en) is echter nog niet heel groot, zo blijkt onder meer in de stad Antwerpen.

In het vaccinatiedorp in Kinepolis staan woensdag 381 boostervaccinaties van twaalf- tot zeventienjarigen uit Antwerpen, Schoten, Stabroek, Wommelgem of Borsbeek gepland. Voor de volgende vaccinatiedagen, donderdag en zaterdag, zijn tot nu toe nog eens 650 afspraken gemaakt. Het vaccinatiedorp kan echter een pak meer prikken per dag aan en potentieel komen zowat 30.000 volledig gevaccineerde Antwerpse tieners in aanmerking.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zegt nog geen duidelijk zicht te hebben op de respons in heel Vlaanderen omdat het hier gaat om een decentrale organisatie, maar is ook niet verbaasd dat deze specifieke vaccinatiecampagne traag op gang komt. “De boosterprik voor twaalf- tot zeventienjarigen wordt momenteel slechts aangeboden, je wordt er niet voor uitgenodigd”, zegt woordvoerder Joris Moonens. “Het viel wel te verwachten dat heel wat jongeren en hun ouders, die hun toestemming moeten geven, nog wat zouden afwachten. Ze wachten allicht op een aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en van de Hoge Gezondheidsraad.”

Volledig gevaccineerde twaalf- tot zeventienjarigen die nu al een boosterprik willen, moeten zich daarvoor zelf richten tot hun vaccinatiecentrum en een door de ouders ondertekend document meebrengen, dat terug te vinden valt op de website van Zorg en Gezondheid. De precieze procedure verschilt van vaccinatiecentrum tot vaccinatiecentrum. In de Antwerpse eerstelijnszone kan je een afspraak maken op www.vaccovid.be, waar je leeftijd wordt gecontroleerd op basis van het rijksregisternummer en je een gepersonaliseerd toestemmingsformulier krijgt om te laten ondertekenen door een van je ouders.