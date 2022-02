GETEST. Niet fietsen, maar e-steppen door het water: boze zwaan inbegrepen

Wat gebeurt er wanneer je een kluns en een waaghals een gloednieuwe e-steproute in Genk laat testen? Dan krijg je balletkunstjes, gillen in plaats van rinkelen, en een niet zo vriendelijke zwaan. Aan de kant!

Wat? Limburgers en toeristen verkennen de provincie al een tijd lang met de e-steps van Zoef op reservatie, maar de onderneming heeft nu ook een echte vestiging in Genk. Vanaf mei kan je elke dag terecht in Thor Central om een tweewieler te huren. Voorlopig maak je nog een afspraak. Oprichter van Zoef-steps Gunnar heeft samen met zijn partner Gina vier kant-en-klare routes uitgestippeld via het skeeler- of fietsroutenetwerk.

Wie? Reporter Lien (28) en haar zus Marie (25) uit Genk maken een uitje met een elektrische step in hun geboortestreek. Marie is niet aan haar proefstuk toe, in tegenstelling tot haar grote zus.

© Boumediene Belbachir

Ervaring?

We wachten het zeldzame februarizonnetje af om de elektrische steps van Zoef uit te proberen. Omdat een route kiezen moeilijk is, hakt zaakvoerder Gunnar de knoop door. “Elk parcours is de moeite waard, maar een sprankelende weekenddag zoals deze vraagt gewoon om een tochtje door het water.”

Challenge accepted. We downloaden de GPX-route via de juiste QR-code op de website van Zoef, en Gunnar demonstreert ons de drie standen: eco (tot 15 km/u), drive (tot 20 km/u) en speed (tot 25 km/u). Daarna beginnen we aan de Fietsen door het Water-route. We reizen al steppend enkele kilometers terug in de tijd: als kind was Marie de waaghals, en ik de klungel op wielen. Veel blijkt er niet veranderd, want mijn zus zoeft meteen tientallen meters voor me uit. Toch slaag ik er snel in om mijn evenwicht te vinden en de hoeveelheid gas te doseren. Wanneer we in Thor Park een eerste groep wandelaars voorbij steken en ik even vergeet hoe ik moet bellen (lees: draaien aan het linkerhandvat), geef ik net op tijd een gil.

© Boumediene Belbachir

We steppen langs imposante herenhuizen op de Marcel Habetslaan, en komen voorbij LABIOMISTA, het evoluerende kunstwerk van Koen Vanmechelen. “Op een lentedag zouden we zeker halt houden aan Nomadland voor een drankje tussen de volkstuintjes”, verzeker ik mijn zus, maar de winterkou drijft ons tempo op. We geven onze ogen de kost, ook al blijven we voorzichtig. Ik weet intussen waar de bel zit.

Zwaan vs. stepbel

Halverwege de tocht glijden we Bokrijk binnen. We zijn niet de enigen die een gezonde blos willen opdoen in het grote vijvergebied, er zijn veel fietsers en wandelaars. Op een rustig tempo kronkelen we mee met de paadjes richting het hoogtepunt: het fietspad dat dwars door een van de vijvers gaat. Met aan weerszijden eendjes op ooghoogte steppen we door het water. Terwijl mijn zus elegante balletkunstjes demonstreert op haar tweewieler, word ik aangevallen door een agressieve zwaan die haar vleugels spreidt. Maar ik laat me niet meer van de wijs brengen. Ik step dapper voort en beantwoord het geblaas met het gerinkel van mijn bel.

© Boumediene Belbachir

Tijdens de laatste kilometers zoeven we door Winterslag Cité en slalommen we tussen de mijnschachten van C-Mine. We hebben net geen 34 kilometer op de teller staan wanneer we het oude mijngebouw van Thor Park naderen en we de steps netjes op tijd inleveren. “Genkser dan dit kan een steptocht niet zijn”, vindt Marie, die er maar geen genoeg van krijgt en nog een rondje op de parking doet.

Conclusie?

Een heerlijke ervaring voor durfals én voor stuntels. Met de heldere uitleg van Gunnar kan iedereen de elektrische tweewieler de baas. Goed weer lijkt ons een must om volop van de steptocht te kunnen genieten. We staan wel meer dan twee uur recht, maar verrichten geen fysieke arbeid. We zijn zo enthousiast dat we ons voornemen om in de lente opnieuw op pad te gaan met een goed gevulde picknickmand. Genk heeft er een topattractie bij.

© Boumediene Belbachir

Praktisch

Je kan een e-step van Zoef huren voor 30 euro en betaalt een waarborg van 150 euro. Je vertrekt tussen 10.30 en 13 uur en levert de tweewieler ten laatste in om 17.30 uur. Voor 33 euro levert Gunnar de steps op een andere locatie in Limburg en haalt hij ze weer op.

Vertrekplaats: ZOEF Steps, Thor Park 8000, 3600 Genk

Alternatieve routes

Zoef biedt vier verschillende steproutes aan. Naast de Fietsen door het Water-route kan je in Genk het mijnwerkersverleden doorkruisen in de Genkse Mijnwerkersroute. Een andere optie is de Blotevoetenpadroute, die je naar De Lietenberg in Zutendaal brengt. Onderweg kom je ook voorbij het natuur- en recreatiegebied Kattevennen en C-Mine. Natuurliefhebbers kunnen kiezen voor de Nationaal Parkroute: je zoeft langs het idyllische stationnetje van As en probeert de nieuwe fietsattractie Fietsen door de Heide uit. De routes variëren van 34 tot 40 kilometer.

Nog meer plekken waar je in Limburg een e-step kan huren

Vanaf be-MINE rol je met de e-step langsheen de mooiste plekjes in de mijncité en omgeving. Koolmijnlaan 203, 3580 Beringen

Verken het historische centrum van Tongeren met de elektrische steps die kan huren in Café Gerechtshof. Café Gerechtshof, Vrijthof 1, 3700 Tongeren

Ook in Leopark in Leopoldsburg kan je elektrische tweewielers huren. Lidostraat 171, 3970 Leopoldsburg