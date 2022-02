Verloren papegaai wil boom niet uit, dus proberen eigenaars haar maar te lokken met speelgoed

Noodle, de papegaai die dinsdag in Houthalen ontsnapte, is woensdag teruggevonden. Tot daar het goede nieuws. Alle pogingen ten spijt wil Noodle de boom waar ze in zit niet verlaten.

Het was tijdens een erg druk moment in huis dat Noodle de vleugels nam en de wijde wereld in trok. “Ik wilde de hond uitlaten”, zegt Sofie Florens, eigenaar van de papegaai. “Net op dat ogenblik maakten de kinderen veel lawaai. Dat moet haar opgeschrokken hebben. Voor ik het wist was ze al buiten.” De zoektocht dinsdagavond leverde niets op. Welke richting het dier is uitgevlogen en of het ver van huis was of niet was op dat ogenblik niet duidelijk.

“Als de brandweer de ladder moet uitschuiven zal het dier misschien weer opvliegen en ergens terechtkomen waar we haar niet meer vinden” Eigenaar Sofie Florens

Wel werd via sociale media gretig foto’s gedeeld en kreeg het gezin de hulp van veearts Laure Ameel die het bericht mee de wereld instuurde. “Het was mijn zus die dinsdagochtend Noodle had zien zitten in een boom in een bosje niet ver van ons huis”, gaat Sofie verder. “Inmiddels is het dier daar vertrokken om post te vatten in een andere boom. Daar zit Noodle al van dinsdagochtend. We proberen ze naar beneden te lokken, maar zonder resultaat. We hebben ze pas van december. Misschien is ze met ons nog niet voldoende vertrouwd.”

Lokken met speelgoed

Sofie heeft de brandweer en het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gevraagd om hulp. “Ik kreeg al meteen te horen dat het niet zoveel zin zou hebben”, gaat Sofie verder. “Als de brandweer de ladder moet uitschuiven zal het dier misschien weer opvliegen en ergens terechtkomen waar we haar niet meer vinden. Zelf kunnen we geen ladder zetten omdat het dier veel te hoog in de top van de boom zit. Het enige dat we kunnen te doen is haar te lokken. Met speelgoed, eten en door haar te roepen. Voorlopig zonder resultaat. Ze bekijkt het zich allemaal wel, maar lijkt niet meteen aanstalten te maken om weer naar ons te komen. We moeten hopen dat ze moe wordt en uiteindelijk zelf de weg naar beneden vindt. Stel dat ze toch om de één of andere reden opvliegt dan hoop ik dat mensen die haar onderweg zien of kunnen vangen dat aan ons laten weten.”