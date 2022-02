De olympische dag in vijf momenten: oranje primeur, diskwalificatie uithangbord en desillusie voor skilegende

1. Oranje vreugde en verdriet op de shorttrackpiste , Hanne Desmet naar kwartfinale, broer Stijn dertiende

De oranje shorttrackdames, met boegbeeld Suzanne Schulting, straalden: voor het eerst staan ze als estafetteploeg in een olympische finale. Die wordt zondag geschaatst. Ontgoocheling was er voor het Nederlandse shorttrackuithangbord Sjinkie Knegt, die zich na een onreglementair beoordeelde armblock zag gediskwalificeerd in de halve finales van de 1.500m. Enkele dagen geleden werd de medaillekandidaat ook al gediskwalificeerd op de 1.000m. Er rest nog één medaillekans, met zijn collega’s van de estafette.

Van Belgische kant plaatste Hanne Desmet zich keurig voor de kwartfinales van de 1.000m, een afstand die haar in theorie beter ligt dan de 500m, waarop ze vijfde eindigde. Broer Stijn eindigt als derde in de B-finale, goed voor een dertiende plaats overall op de 1.500m.

2. Tranen bij de skilegende Mikaela Shiffrin

“Ik ga niet wenen, dat kost enkel energie. Ik ga gewoon de knop omdraaien”, zei de Amerikaanse Mikaela Shiffrin nadat het enkele dagen geleden op de reuzenslalom misliep en haar wedstrijd om zeep was na het vijfde poortje. Na de slalom liet ze wel haar tranen de vrije loop. Want weer liep het mis voor de tweevoudige olympische kampioene en zesvoudige wereldkampioene en ging ze eruit na een misser. “Dat ik er in twee races op rij uit ga, is me in elf jaar niet gebeurd. Ik weet niet wat er mis ging. Ik zou nu graag mijn vader (die in 2020 overleed) bellen. Hij zou me waarschijnlijk vertellen om dit snel te vergeten en door te gaan, maar hij is er niet meer. Ik heb mezelf en de mensen rond mij teleurgesteld.” Een troost: haar partner, de Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde, heeft wel een medaille, en Shiffrin heeft nog enkele disciplines waarop ze kan scoren. Topfavoriete Petra Vlhova is de nieuwe olympische slalomkampioene.

3. Zestien jaar later: 36-jarige Amerikaanse maakt blunder goed met olympisch snowboardgoud

Eindelijk zal ze niet meer worden herinnerd aan de ‘Lindsey Leap’ maar wel aan ‘De Comeback’. Op de Winterspelen van Turijn 2006 dacht de Amerikaanse Lindsey Jacobellis dat ze in de snowboardcross – een race met vier snowboarders die tegelijk zich naar beneden storten – olympisch kampioene was. Ze gaf wat show op de laatste bult, toen viel ze en werd ze alsnog ingehaald. Zestien jaar later neemt de 36-jarige revanche met goud. Dat is verbazingwekkend knap, want zestien jaar is een eeuwigheid in een sport die wordt bestormd door jonkies aan de wereldtop en die in Turijn nog in de kinderschoenen stond. ”Iedereen mag daarover zeggen wat ze denken, maar dat voorval van Turijn heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Het heeft me hongerig gehouden.” De olympische titel is meteen het eerste goud voor Amerika in Peking 2022.

4. De Noorse showman Birk Ruud: vijf en een halve keer rond de as

De switch triple cork 1980. Probeer dit vooral niet zelf. Het cijfer geeft het aantal keer aan dat een freestyleskiër rond zijn as draait, 360 graden is één keer. Vijf en een halve keer draaide de 21-jarige Birk Ruud dus rond zijn as op de big air – een reuzenschans. Daar kon niemand meer aan, de Noor kon het zich permitteren om de derde en laatste run met de Noorse vlag in zijn hand af te haspelen, als een volleerd showman. “Ik heb deze trick al zoveel keer gedaan tijdens een training maar dit is de eerste keer op de Spelen. Ik wilde deze trick als een verrassing houden, een fijne show opvoeren.” De Amerikaan Colby Stevenson behaalde zilver, de Zweed Henrik Harlaut brons.

5. Oef! Snowboardgrootheid Shaun White gaat door

Yes! De snowboarder Shaun White (35) heeft de kwalificaties in de halfpipe overleefd en mag deelnemen aan de finale. The Flying Tomato, een overblijfsel van toen hij nog lange, rode haren had, won goud in 2006, 2010 en 2018 en werd vierde in 2014. Zijn vijfde Spelen worden zijn afscheid voor de atleet die zijn sport overstijgt: al voor zijn twintigste was hij miljonair, hij schittert in commercials, heeft aandelen in skiresorts en de rechten op games, bezit optrekjes in New York, Utah, Malibu, Hollywood… En hij mag zich de wederhelft van de actrice Nina Dobrev, onder meer bekend van de serie The vampire diaries, noemen. Nog één keer mag White zijn tanden zetten in de Spelen.