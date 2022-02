Tip voor de fijnproevers: zangeres Cate Le Bon houdt je zoet met smakelijk snoepje

Niet iedere te ontdekken artiest is nog een debuterend groentje. Cate Le Bon gaf als producer al albums van onder meer Deerhunter, John Grant en Devendra Banhart haar signatuur mee. Onder eigen naam heeft de 38-jarige Britse na zes albums eveneens een heel eigen stek uitgebeiteld. De folktoets van haar vroegere werk heeft plaatsgemaakt voor frisse gitaar- en synthpop met een licht psychedelisch randje waarin haar Keltisch-Welshe roots nog hooguit in de verte doorschemeren. Zelf noemt ze Japanse eightiespop als een voorname invloed op Pompeii. Le Bons zesde album bulkt alleszins van kleurrijke, speelse liedjes die een stuk minder somber klinken dan de bewierookte voorloper Reward. Slim geconstrueerde songs schragen ragfijne melodieën die bij elke luisterbeurt mooier openbloeien en teksten met een diepgang die zich slechts even geleidelijk laat peilen. Wie dat wil, hoort religieuze verwijzingen en muzikale echo’s van pakweg Feist, Belle & Sebastian en Cocteau Twins. De doorbraak naar een groot publiek blijft voor Cate Le Bon voorlopig uit. Niet erg, zullen fijnproevers oordelen. In afwachting is dit een smakelijk en exclusief snoepje waarmee zij zich met plezier zoet houden.(gj)

Pompeii , Cate Le Bon, nu te beluisteren