Strip ‘Duke’: 83 is hij al, maar stripauteur Hermann blijft twee albums per jaar maken

Strip is traag. Zowel voor lezers als auteurs. Zeker als de makers het verhaal vertellen over meerdere albums. Op het kleine scherm hebben ze daarvoor bingewatchen uitgevonden. In de strip de integrale uitgaven. Maar tussendoor moeten losse albums wel verschijnen voor brood op de plank. Oudgediende Hermann, 83 intussen, heeft een dijk van een oeuvre, maar beschouwt elke dag dat hij niet tekent als verloren. Elk jaar maakt de Belgische stripauteur nog twee albums. Daar kunnen veel jonkies een punt aan zuigen, even abstractie van Vlaamse stripfabriekjes. Hermanns misschien wel laatste reeks ‘Duke’ over die adjunct-sheriff/revolverheld, op scenario van zijn zoon Yves H., spreidt zich als één lang verhaal uit over zeven albums. Nu zitten we aan nummer zes. De spanning bouwt zich op met tussendoor steeds meer flashbacks over hoe het komt dat Duke zo zwijgzaam en getormenteerd is. Met goeie dialogen en magnifieke nachtscènes. Hermann blijft die genadeloze misantroop. Alleen is zijn hand niet meer zo vast om al die personages precies te onderscheiden van elkaar. Wat het terugbladeren bevordert. Maar voor de rest? Een indrukwekkende, sombere western. (jbx)

Duke (6), Het spoor voorbij, Hermann en Yves H., Uitg. Le Lombard, 56 blz.