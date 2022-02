Helmut Lotti excuseert zich bij ‘simpele blonde’ Julie Van den Steen: “Ik had je niet herkend”

“Sorry, Julie Van den Steen. Jij bent niet simpel. Alleen mijn uitspraak over jou was simpel.” Met die woorden bood Helmut Lotti zijn excuses aan bij ‘The masked singer’-jurylid Julie Van den Steen. Lotti had haar eerder “zo’n blonde simpele” genoemd, maar had haar naar eigen zeggen “niet herkend”.

Vrijdagavond werd bekendgemaakt dat drievoudig Songfestival-winnaar Johnny Logan in het Edelhert-pak zat, maar daarvoor dachten heel wat kijkers van het VTM-programma The masked singer dat het mogelijk om Helmut Lotti ging. Ook jurylid Julie Van den Steen opperde die theorie.

En dat leidde ertoe dat de 52-jarige Vlaamse zanger – die zelf niet naar het programma kijkt – plots veelvuldig getagd werd op Facebook. “Ik wou checken wat er aan de hand was”, zo schrijft Lotti nu op zijn social media. “Ik zag het fragment van Edelhert snelsnel, tussen de soep en de patatten, op Youtube passeren. Ik vond de verwarring met Johnny Logan onbegrijpelijk, want van het bestaan van tips was ik niet eens op de hoogte.”

Nadat hij het fragment zag, verwees Lotti op Facebook naar Julie Van den Steen als “zo’n blonde simpele in het panel”, een uitspraak die later werd opgevist op de cover van TV Familie. Lotti betreurt dat en biedt zijn excuses aan bij Van den Steen. “Ik zal kort zijn: sorry Julie Van den Steen. Jij bent niet simpel, alleen mijn uitspraak over jou was simpel. Ik bied je bij deze mijn excuses aan.”

Lotti zegt ook dat hij haar niet herkend had “in die twee seconden dat je verscheen”. “Maar dat maakt het niet minder fout natuurlijk. Ik kan wel zeggen dat ik dat dan niet zou hebben geschreven. Het zal sowieso niet meer gebeuren in de toekomst.”