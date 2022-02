Nieuwe Hercule Poirot-film: de betekenis van zijn snor en waarom niemand zweet in Egypte

Tijdens een bootreis op de Nijl krijgt Hercule Poirot te maken met de stalkster van een jong echtpaar, en dan gebeurt er een moord… In de thriller Death on the Nile komen we eindelijk wat meer te weten over het liefdesleven en die befaamde snor van Poirot.

De Hercule Poirot-thriller Death on the Nile werd voor het eerst verfilmd in 1978 als een klucht, maar de tweede versie van én met Kenneth Branagh is een pak ernstiger. Zoals te verwachten ging Branagh, die ook in 2017 een Poirot-film maakte met Murder on the Orient Express, voor een Shakespeareaanse tragedie. Ditmaal staat de destructieve kracht van de liefde centraal. Dat blijkt al uit de intro en de aanhef van het eigenlijke verhaal. Poirot (Branagh zelf) wordt tijdens een bootreis op de Nijl geconfronteerd met de stalkster van een jonggehuwd echtpaar (Armie Hammer en Gal Gadot). Dan gebeurt er een moord en zijn er zoals het genre het voorschrijft veel verdachten. Naast de tragische toon voegde Branagh nog een origineel element toe. Via die voorgenoemde intro, die zich afspeelt tijdens WO I, ontdekken we dat Poirot toch een grote liefde heeft gekend én dat zijn snor een bijzondere betekenis heeft in zijn relatie met vrouwen. Anders dan in de versie met Ustinov vermijdt Branagh een toeristische thriller en komt er heel wat CGI en studiowerk aan te pas. Wat verklaart waarom niemand in Egypte zweet. Pretentieloos entertainment voor fans van het genre. (cc)