Rusland hekelt dreigementen om gaspijpleiding Nord Stream 2 te stoppen

Rusland heeft geklaagd dat het Westen op aandringen van Washington de controversiële gaspijpleiding Nord Stream 2 gebruikt als “drukkingsmiddel” in het Oekraïneconflict.

“Dit weerspiegelt spijtig genoeg de huidige realiteit binnen Europa en de NAVO”, zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov woensdag volgens nieuwsagentschap Interfax. “Dit is een politiek circus georganiseerd door het Westen.”

Ryabkov beklemtoonde dat de Europese Unie en de NAVO zelfs niet proberen om hun eigen belangen op de lange termijn goed af te wegen.

Spanningen

Zijn woorden komen op een moment van verhoogde diplomatieke inspanningen om een oorlog met Rusland te voorkomen, nu Rusland tienduizenden troepen aan de Oekraïense grenzen heeft gestationeerd, waardoor gevreesd wordt voor een invasie. Rusland blijft zulke plannen ontkennen.

Tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan het Witte Huis op maandag zei de Amerikaanse president Joe Biden dat een invasie het einde van Nord Stream 2 zou betekenen.

Pijpleiding

De pijpleiding is klaar maar moet nog in gebruik worden genomen. Ze zou gas rechtstreeks van Rusland via de Oostzee naar Duitsland brengen, waardoor Kiev broodnodige transitinkomsten misloopt.

Washington heeft de pijplijn bekritiseerd omdat ze de Europese afhankelijkheid van Russisch gas zou vergroten. Berlijn was iets terughoudender over het stopzetten van de pijpleiding. Bondskanselier Scholz zei alleen dat de Verenigde Staten en Duitsland het eens waren over sancties.