Marc Van Ranst “BA.2-versie van omikronvariant zal wellicht ook bij ons dominant worden”

De BA.2-versie van de omikronvariant maakt op dit moment vijf procent uit van alle omikrongevallen. Dat meldt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) woensdag. In totaal maakt de omikronvariant 98,5 procent van alle coronabesmettingen uit. Delta is geslonken tot anderhalf procent.

Eind december vorig jaar werd de BA.2-versie voor het eerst ontdekt in België. Tot hiertoe blijft een stevige opmars in ons land uit, en vermeerdert de versie eerder gezapig. Eind januari was BA.2 goed voor ongeveer twee procent van alle besmettingen. In Denemarken bijvoorbeeld is de helft van alle gevallen al te linken aan BA.2.

BA.2 is iets besmettelijker dan de gekende BA.1, bleek recent nog uit een Deense studie. Als één persoon uit een huishouden besmet is met BA.2, is er een gemiddeld risico van 39 procent dat een ander lid van hetzelfde huishouden binnen de eerste week zal worden besmet. Als de persoon daarentegen besmet is met BA.1, is het risico 29 procent. “BA.2 zal wellicht ook in ons land dominant worden”, zegt viroloog Van Ranst. “Maar op dit moment is die extra besmettelijkheid nog niet zichtbaar bij ons. We blijven het monitoren.”

Een eerste geval van versie BA.3 is op 28 januari ontdekt in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Ondertussen is er van BA.3 slechts een cluster bekend, goed voor een handvol gevallen.