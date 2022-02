Tomorrowland lost eerste namen en kiest voor diversiteit

Met niet twee, maar drie festivalweekends in juli beleeft Tomorrowland dit jaar haar grootste editie ooit. Nu zijn ook de eerste artiesten bekend, al houdt de organisatie haar kleppers voorlopig op zak.

Nog geen Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix of David Guetta op de affiche van Tomorrowland 2022, dus. Wel zes namen die de internationale geest van het dancefestival moeten vatten, en vooral diversiteit uitstralen.

Met Jana Vitiligo en Odssey staan al twee Belgen op de line-up. Jana Vitiligo maakte deel uit van het vrouwelijke dj-duo 2Empress en heeft, zoals haar artiestennaam verraadt, de huidaandoening vitiligo. Daardoor verliest ze pigment en vertoont haar huid opvallende witte vlekken. Sinds ze vorig jaar haar uiterlijk leerde aanvaarden, gebruikt ze de aandoening als dj-naam. Odssey is dan weer een jonge dj die begon op zijn 12de en met muziek zijn autisme onder controle houdt.

© BELGA

LGBTQ+

Ook de vier buitenlandse namen komen van verschillende achtergronden. Met Mandidextrous (Verenigd Koninkrijk), Moore Kismet (Verenigde Staten), RayRay (Taiwan) en Carola (Brazilië) zijn vier werelddelen vertegenwoordigd. De Britse Mandidextrous is een non-binaire transgender die gekend staat als pionier in de overwegend mannelijke dj-wereld. Ook de piepjonge Moore Kismet – amper 17 – is een spreekbuis voor de LGBTQ+-gemeenschap en identificeert zich als panseksueel en non-binair.

De Taiwanese RayRay en de Braziliaanse Carola vervolledigen de eerste lading namen en vertegenwoordigen straks Azië en Zuid-Amerika, twee continenten waar Tomorrowland immense populariteit geniet.

Tomorrowland 2022 vindt plaats in de weekends van 15 tot 17 juli, 22 tot 24 juli en 29 tot 31 juli. Tickets voor het extra weekend zijn te koop vanaf zaterdag 19 februari. Daarvoor moet je je vooraf registreren, via deze link.

(dvg)