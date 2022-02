Challenger Cherbourg - Ruben Bemelmans bereikt tweede ronde van Challengertoernooi in Cherbourg

De 34-jarige Maasmechelaar versloeg de 25-jarige Fransman Maxime Janvier (ATP 251) met 6-2 en 6-4. De match duurde een uur en zeventien minuten.

Zijn volgende tegenstander wordt opnieuw een Fransman, zesde reekshoofd Quentin Halys (ATP 139) of Harold Mayot (ATP 405), die een wildcard kreeg.

Dinsdag al stootte Zizou Bergs (ATP 188) door na 7-6 (7/4), 6-4 winst tegen de Italiaan Andrea Pellegrino (ATP 214). Hij treft woensdagavond het Oostenrijkse vierde reekshoofd Dennis Novak (ATP 128).

In het dubbeltoernooi versloegen Bemelmans en Bergs dinsdag in de openingsronde de Spanjaard Adrian Menendez-Maceiras en de Egyptenaar Mohamed Safwat. In de kwartfinales ontmoeten ze de Fransen Sadio Doumbia en Fabien Reboul. Die waren vrij in de openingsronde en vormen het topreekshoofd.