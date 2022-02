Wat is er deze week te doen in onze provincie? Dit zijn onze tips

Neem een bosbad met je geliefde, ga met zoon- of dochterlief naar een dino-workshop of volg een voorstelling vol illusionisme. Dit zijn de beste uittips van onze redactie voor het weekend.

Prehistorische pret in 360°

Helemaal zot van dino’s? Dan moet je in Kattevennen in Genk zijn. Daar kan je deelnemen aan een workshop tussen de dino’s. Je maakt er verschillende dinosaurussen uit Lego. Daarna trek je de 360° filmzaal in voor de film Dinosaurus at Dusk. Als afsluiter van de middag neemt de astroranger je mee naar de sterrenhemel van de avond en ontdek je welke planeten en sterren er aan de hemel te zien zijn.

Op 16/2, 16/3 of 30/3 om 14 uur in Kattevennen, Planetariumweg 18-19 in Genk. Info & inschrijven: www.kattevennen.be

© Kattevennen

Wandelen in het Wik

Trek met een natuurgids het Wik in. Het Wik is sinds 1947 een beschermd natuurgebied in het oosten van domein Bokrijk in Genk. Het gebied heeft een oppervlakte van 110 hectare en telt negentien vijvers. Het Wik wordt beheerd door Natuurpunt en kan enkel onder begeleiding van een gids bezocht worden. Een unieke kans dus.

Op 13/2 om 9 uur aan Provinciaal Natuurcentrum Craenevenne 86 in Genk. Info: www.natuurpunt.be/agenda/wandeling-het-wik-51311

© Natuurpunt Genk

Bosbad met je geliefde

Wil je voor valentijn met een origineel cadeau uit de hoek komen? Wij durven te wedden dat jullie nog nooit samen een valentijns bosbad genomen hebben. Tijdens een bosbad in Hasselt dompel je jezelf onder in de atmosfeer van het bos. Een bosbad verlicht de stress en helpt ontspannen. Door samen oefeningen te doen, leer je elkaar nog beter kennen. Het bosbad wordt afgesloten met een theeceremonie.

Op 13/2 van 9 tot 12 uur in de Herkenrodebossen in Hasselt. Info & inschrijven: www.woudwijs.be/agenda

© Woudwijs

Een voorstelling vol illusies en mentalisme

Mentalisme en illusie: het blijft iets enorm fascinerend. In de nieuwste voorstelling Realiteiten van Rode Boom nemen goochelaar en mentalist Kurt Demey en muzikant Joris Vanvinckenroye het publiek in Heusden-Zolder mee op een visuele roadtrip. Ze delen het magische gevoel dat ze krijgen wanneer ze een wetenschapsboek lezen. Een voorstelling vol mentalisme, muziek en knappe scenografie, én open monden van verbazing.

Op 17/2 om 20.15 uur in CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Info & ticket: www.muze.be

© Danny Willems

Het Plateau van Caestert

Wist je dat er zich onder het Plateau van Caestert in Riemst een doolhof van ruim zestig kilometer aan gangen bevindt? De bossen en hellingen zijn doorspekt van orgelpijpen en putten waar dieren kunnen overwinteren. Het gebied telt ook heel wat cultuurhistorische elementen, zoals de kasteelboerderij hoeve Caestert. Tijdens een natuur- en landschapswandeling ‘Grenzeloos Caestert’ vertelt de gids er je alles over.

Op 13/2 om 14 uur op de parking aan de kanaalburg, op het einde van de Steenstraat in Riemst. Info: www.orchisvzw.be

© Jeroen Christens

Badaboem

Hou je van drums? Dan is Badaboem, geschreven door Nic Balthazar, de voorstelling voor jou. Acteurs Bert Huysentruyt en Annebelle Dewitte brengen in Bree een roffelende ode aan alle vormen van percussie: van trommelkorpsen, over rockbands tot techno. Het is een ultiem muzikaal familiespektakel voor iedereen van 6 tot 106 jaar.

Op 13/2 om 15 uur in Cultuurhuis De Zeepziederij, Malta 11 in Bree. Info & tickets: www.zeepziederij.be

Voor de geoefende en de minder geoefende wandelaar

Voor de geoefende wandelaar organiseert Wandelclub Horizon Donk de wintertocht Trofee Harten Vijf in Lummen. De tocht is vijftig kilometer lang. De langeafstandswandelaars gaan langs de Demer naar Zelk om via enkele lussen via het Webbekoms Broek naar Zelem te wandelen. Voor de minder geoefende wandelaars zijn er afstanden van 6 tot 42 kilometer. Ze trekken via Zelem naar het Schulensmeer en terug naar Linkhout.

Op 12/2 van 6 tot 15 uur in OC De Link, Linkhoutstraat 194 in Lummen. Info: www.horizondonk.be

© Horizon Donk

Eva De Roovere en Stephanie Struijk op de planken

Muzikanten Eva De Roovere en Stephanie Struijk ontmoetten elkaar eind 2018 in de Bourlaschouwburg in Antwerpen. Ze hadden meteen een klik, want beiden delen ze de liefde voor het zingen en schrijven, maar ze trekken ook allebei graag op internationaal avontuur. Dit keer besluiten ze om het publiek in Leopoldsburg mee op reis te nemen door hun Nederlandstalige oeuvre.

Op 12/2 om 20.15 uur in CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Info & tickets: www.ccleopoldsburg.be

© Nol Havens

Comedy van de bovenste plank

Steven Mahieu is een echt podiumbeest. Hij staat bekend om zijn energieke en heftige stijl. De afgelopen vijftien jaar groeide hij uit tot een vaste waarde in het comedylandschap. Dit keer staat hij op de planken in Cultuurhuis Tessenderlo met zijn Full Contact Tour, een hilarische, maar tegelijk een keiharde confrontatie met ouder worden en de dood.

Op 12/2 om 20 uur in Cultuurhuis, Vismarkt in Tessenderlo. Info & tickets: www.cultuurhuistessenderlo.be

© Jelle Vermeersch

Helden van de koers

Koers is in Vlaanderen heilig. Maar wat maakt het wielrennen nu zo schoon en aantrekkelijk? Dat zijn vooral toch de heroïeke verhalen over de moed van de renners, de overwinningen en de tegenslagen. In Knechten van de koers in Pelt halen wielerliefhebber Jelle Cleymans, wielercommentator Christophe Vandegoor en stand-upcomedian Joost Van Hyfte - die eigenlijk helemaal niks met koers heeft - deze verhalen naar boven.

Op 12/2 om 20.30 uur in CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt. Info & tickets: www.palethe.be

© Johannes Vande Voorde

Ook nog op de agenda...

VARIA

Zaterdag 12 februari

De Boekmatrozen

Duik mee in de fantasiewereld van de Boekmatrozen en ontdek tijdens het maandelijkse voorleesmoment de mooiste verhalen. Daarna ga je samen knutselen rond het verhaal van de dag.

Het Lichthuis, Kerkplein 16 in As. Van 10.30 tot 12 uur. Gratis

Bilzen de boer op

Lokale boerenmarkt in Bilzen met lokale, duurzame en ecologische producten en voedingswaren.

Camille Huysmansplein in Bilzen. Van 10 tot 13 uur. Gratis

Tussen 2 lijnen

Fleur Pierets, schrijver, kunstenaar en LGBTQ-activist, vertelt over het boek Julian, naar de betreurde vrouw van Fleur met wie ze een kunstenaarsduo vormde. Een mooie ode aan de liefde.

Bibliotheek Hasselt, Martelarenlaan 17 in Hasselt. Van 14 tot 15.30 uur. Gratis

Natuurspeurdertjes

Een presentatie op maat van kinderen over allerlei activiteiten voor amfibieën, zoals het overzetten van padden, kikkers en salamanders.

Natuurhuis Kiewit, Putvennestraat 112 in Hasselt. Van 14 tot 16 uur. Gratis

Kriebels in het kasteel

Voorlezen uit het verhaal Kriebels in het kasteel over ridder Milan die zijn vriendinnetje Romy op het kasteel uitnodigt, met erna valentijnsknutselen.

Clavis conceptwinkel, Herkenrodeabdij 4b in Hasselt. Van 15 tot 16.30 uur. Basistarief: 5 euro

CONCERT

Zaterdag 12 februari

The Edge of Tango

Het Brusselse ensemble Sonico brengt een hulde aan de tango nuevo, een muzikale expressie van Astor Piazzolla.

Abdijsite, academiezaal, Plankstraat 18 in Sint-Truiden. Om 20.15 uur. Basistarief: 21 euro

Sabien Tiels

Sabien Tiels brengt een tribute aan Carole King. Ze koestert een diepe waardering voor de songschrijfster en persoonlijkheid.

CC Lanaken, Aan de Engelse Hof 10 in Lanaken. Om 20.15 uur. Basistarief: 18,5 euro

PODIUM

Zaterdag 12 februari

Theater Tieret

Tieret bewerkte Het kleine meisje van meneer Linh van de Franse acteur Philippe Claudel tot een actueel verhaal over vluchten en thuiskomen, over verlies en vriendschap. Voor jongeren vanaf 12 jaar.

CC De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel. Van 20.15 tot 22 uur. Basistarief: 12 euro

Radio Cachot

Radio Cachot speelt het verhaal van Justine, een verpleegster in het gevang. Justine is het verhaal over alle vrouwelijke hulpverleners, verpleegsters, cipiers,… en hoe zij een noodzakelijke rol vervullen in een gevangenis.

Casino Beringen, Kioskplein 25 in Beringen. Om 20.15 uur.. Basistarief: 17 euro

WANDELEN

Zondag 13 februari

Vogelgeluidenwandeling

Wandel mee met Natuurpunt in het park van Leopoldsburg en luister naar de verschillende vogelgeluiden.

CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Van 9 tot 12 uur

Wintervogels

Gewapend met een verrekijker en voorzien van stevig schoeisel trek je met ervaren gidsen op zoek naar vogels.

B&B ’t Maanhof, Bergstraat 8 in Gingelom. Van 10 tot 12 uur.

Klotsenbossentocht

KWB Lommel organiseert de 23ste Klotsenbossentocht, een winterse wandeling van 5, 9 of 13 km, met vrij vertrek en onderweg proeverij van de Klotsenbosjenever en advocaat. De 5 km is buggyvriendelijk.

Parochiezaal Lommel-Barrier, Luikersteenweg 243 in Lommel. Van 9 tot 15 uur.. Basistarief: 2 euro