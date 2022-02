Stijn Desmet wordt derde in B-finale 1.500m shorttrack

Stijn Desmet is woensdag op de Olympische Winterspelen in Peking als derde (op zes deelnemers) gefinisht in de B-finale van de 1.500 meter shorttrack. Dat levert hem de dertiende plaats op in de eindstand.

Desmet kwam in zijn derde wedstrijd van de dag over de streep in 2:18.278. De winst was voor de Hongaar John-Henry Krueger (2:18.059) voor de Rus Denis Airapetian (2:18.076).

De 23-jarige Desmet was eerder op de dag in het Capital Indoor Stadium als derde geëindigd in zijn reeks en als vijfde in zijn halve finale.

Afgelopen zaterdag kwam Desmet een eerste keer in actie in de reeksen van de 1.000 meter. Daarin werd hij gediskwalificeerd. Later schaatst hij nog de 500 meter.