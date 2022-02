Streepjes, een walvis en een popster: de favorieten van de Billie-redactie

De ene wil meer kleur, de andere gaat voor zwart. Maar een fraai lijnenspel trekt iedereen over de streep.

Le vase en rose

Veronique, coördinatie: “Soms heb je niet veel nodig om je keukentoog wat gezelliger te maken. Een roze vaas en wat eucalyptustakken.”

Vaas Ikea, 12,99 euro

Golden shower

Greet, chef: “In een kleine badkamer die minimalistisch is qua inrichting zoals de onze (witte muren, blauwe vloertegeltjes) mag er toch één grote en blinkende blikvanger zijn?”

Hansgrohe Raindance Select S douchemengkraan in ‘polished gold optic’, ongeveer 1.500 euro inclusief plaatsing

www.saniweb.be

Glow uit een potje

Lien, redactie: “Toen ik na het aanbrengen van dit gezichtsmasker een complimentje kreeg, twijfelde ik niet: potje twee is onderweg.”

Gezichtsmasker Youthmud Glow Stimulating Treatment van Glamglow, 49,90 euro

www.iciparisxl.be

Klassieker

Greet, chef: “Ligt het aan die winter die maar blijft duren, of die pandemie? Ik heb alleszins zin in zwart. Ook voor deze klassiekers die ik al in blauw en oranje heb.”

Adidas Gazelle Original, 65,95 euro

Kleurboost

Veronique, coördinatie: “Nood aan een beetje kleur in mijn kleerkast. Deze pull maakt veel goed.”

Trui van Max Mara Weekend, 199 euro

www.boetiekplume.be

Britney achterna

Aafje, lay-out: “Tienjarige meisjes, die beslissen intussen zelf wel wat mooi is en wat voor kleren ze willen dragen. Zoals dit rokje bijvoorbeeld, wat moederlief helemaal terugkatapulteert naar Baby one more time van Britney Spears en … haar eigen tienerjaren.”

Rok, Zara, 22,95 euro

zara.com

Wens om bij te houden

Eva, lay-out: “Ik werd meteen verliefd op dit mooie verjaardagskaartje. Het cadeautje dat erbij hoort voor mijn moeder die 70 wordt, blijft een verrassing!”

Houten wenskaartje met walvis van Woodhi

www.asadventure.com

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.