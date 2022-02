Hallo Gault&Millau? Dit vindt onze recensent van piepjonge nieuwkomer Modest in Oudsbergen

Slechts 26 lentes telt Sander Spreeuwers, maar de Opglabbekenaar werkte in enkele van de beste keukens ter wereld. Nu is de burgemeesterszoon terug in de heimat, met een gloednieuwe eigen zaak. Wat vindt onze culinair recensent ervan?

Oudsbergen heeft er een gastronomisch restaurant bij. Bert Meewis heropent op 18 maart zijn ingrijpend vernieuwde tweesterrenzaak Slagmolen. Zijn ex-leerling Sander Spreeuwers opende vorige week al de deuren van Modest. De naam Modest wordt in Vlaanderen voor eeuwig en een dag geassocieerd met het tv-typetje van Kurt Defrancq en heel misschien met de burgemeester uit Samson & Gert. Maar laat nu net dat personage de verklaring zijn voor de naam van restaurant Modest. “In de hotelschool was dat mijn nickname omdat mijn vader Benny toen burgemeester was van Opglabbeek”, zegt Sander Spreeuwers.

De kans is reëel dat die roepnaam snel blijft hangen bij foodies, want de 26-jarige Oudsbergenaar heeft een veelbelovende voorgeschiedenis. Na zijn opleiding in hotelschool Ter Duinen in Koksijde werkte hij in topzaken als Slagmolen, De Librije in Zwolle, Tickets in Barcelona en El Celler de Can Roca in Gerona, in 2013 en 2015 het nummer één van de wereld. “Ik droomde van een eigen zaak en zocht een stadspand, maar dat bleek onbegonnen werk. Een gebouw met een ingang die dames op hakken spaart, parking en zo was nauwelijks te vinden”, zegt de jonge chef. En dus investeerde hij in een strakke nieuwbouw, waar we voor de lunch aanschoven.

We kozen voor het viergangenmenu (65 euro) met een glas champagne (17 euro) en een BOB-arrangement (15 euro). De drie amuses (zalm, kreeft, ossenstaart) maakten meteen duidelijk dat Spreeuwers en zijn souschef Dries Provoost voor het hogere segment gaan. Goed matchende smaken, finesse in de afwerking.

Potentie

De als roos gepresenteerde hamachi: op en top gastronomisch. — © Luc Daelemans

Het voorgerecht dan, voor ons meteen ook het meest verrassende gerecht: in roosvorm gepresenteerde hamachi (geelstaartkoningsvis) met koolrabi, vadouvan (Indisch kruidenmengsel) en onderin geitenkaas. De afzonderlijke smaken van de ingrediënten versterkten elkaar tot een nieuwe, moeilijk te definiëren smaak. Kortom, zoals het hoort in de gastronomie.

Het vervolg was een flink stuk kabeljauw – mooi glazig – met mosselen, venkel en yuzu. Als hoofdgerecht werden twee botermalse, traag gegaarde stukken duif geserveerd met beetgare schorseneer, zwarte look en een fijne jus van de fond. In een apart kommetje verscheen een boutje met paddenstoelen. Topgerecht. We rondden af met een lekker dessert van mango en yoghurt, die niet werd aangezoet.

Conclusie na een leuke namiddag: Sander Spreeuwers heeft ongetwijfeld de potentie om de inspecteurs van de culinaire gidsen te overtuigen. Voor een vermelding in Michelin 2022 is hij wellicht nog niet lang genoeg bezig, maar we zijn benieuwd naar zijn score in de Gault&Millau 2023.

Waarom hier gaan eten?

© Luc Daelemans

1. Trendy interieur met overwegend zwarte tinten, die contrasteren met de eikleurige gietvloer. De grote raampartijen bieden een fraai uitzicht op de natuur. Enkele kunstwerken van Alice van Dael.

2. Gevarieerde wijnkaart met veel aandacht voor biowijnen. Enkele opvallende referenties zoals Frank Cornelissen, de Hasselaar die erg succesvol is met de wijnen die hij maakt op de noordflank van de Etna.

3. Aan een zijkant van de open keuken is er een ruimte die het midden houdt tussen een chef’s table en een kamer voor private dining. “De gasten moeten het restaurantgevoel meekrijgen”, vindt Sander.

Praktisch

Adres

Weg naar Opoeteren 117

Opglabbeek (Oudsbergen)

Openingsuren

di t/m za 12 en 19 uur

Info

www.restaurantmodest.be

089/21.60.20