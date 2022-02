Dieven stelen geld uit kluis in tankstation in Lanaken

In Lanaken heeft een vermomde dief de inhoud van een kluis gestolen nadat hij zich onrechtmatig toegang verschafte tot de shop van het Total-tankstation in Tournebride. De politie van de zone LaMa is op basis van de beschikbare camerabeelden een onderzoek gestart.

Dinsdagavond laat heeft een onbekende zich toegang verschaft tot het dienstlokaal van het Total-tankstation in Tournebride Lanaken waarna hij aan de haal ging met de inhoud van de kluis.

Eigenaar Huub Minten - die het station in augustus 2021 overnam - is beslist: “Dit is niet het werk van onbekenden. Integendeel: op de camerabeelden is duidelijk te zien hoe een vermomd iemand zich met een sleutel toegang verschaft tot het gebouw. Daar heeft hij meteen het alarm afgezet waarna hij in de ruimte naast de shop de kluis heeft geopend en het aanwezige geld meenam. Gelukkig was er geen grote som voorhanden en had ik de avond voordien de dagopbrengst meegenomen en beveiligd. Na de diefstal heeft de boef het alarm opnieuw geactiveerd, is rustig terug naar buiten gewandeld en heeft de buitendeur weer keurig afgesloten. Daardoor leek het alsof er niets vreemds gebeurd was.”

Woensdagmorgen werd de diefstal vastgesteld. De politie van de zone LaMa deed ter plaatse de nodige vaststellingen en startte aan de hand van de beschikbare camerabeelden meteen een onderzoek naar de dader. Eigenaar Minten hoopt dat die snel gevonden wordt.

(Eddy Vandoren)