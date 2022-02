Stromae praat over zijn ‘Multitude’: “Eigenlijk ging de plaat ‘Folklore’ heten, maar toen kwam Taylor Swift”

Na zes jaar muzikale stilte maakt Stromae zijn comeback met ‘Multitude’. In interviews licht hij gaandeweg tipjes van de sluier op. Over hoe Taylor Swift plots een factor werd bij de titel van het nieuwe album. En over hoe hij gepolst heeft bij Adele voor een samenwerking: “Ik heb me afgevraagd of iets met Billie Eilish, Dua Lipa of Adele zou lukken.” En over de onderbelichte kant van het vaderschap.