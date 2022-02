Onbekenden rammen verlichtingspaal in Kesselt en vluchten

Een onbekend voertuig is vermoedelijk in de nacht van dinsdag op woensdag tegen een verlichtingspaal gereden langs de Kiezelweg in Kesselt. De bestuurder pleegde nadien vluchtmisdrijf. Van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor.

“De aanrijding is wellicht in de nacht van dinsdag op woensdag gebeurd”, vermoeden de medewerkers van Fluvius die woensdagmiddag de nodige vaststellingen deden. Een betonnen verlichtingspaal werd langs de Kiezelweg (N78) in Kesselt, tegenover de Steenfabrieken Nelissen, door onbekenden omver geknald, waarna de dader is weggevlucht.

Bij Fluvius noch bij de politiezone LaMa werd aangifte gedaan van het ongeval. Ook bij de steenfabriek had men niets verdachts opgemerkt. Bij de betrokken paal lagen opvallend genoeg geen brokstukken van enig beschadigd voertuig, enkel een likje groene verf verwees naar een mogelijk ongeval. De paal zelf was volledig verbrijzeld en ook de armatuur en de lamp waren vernield. Fluvius zal een en ander zo spoedig mogelijk vervangen en zal klacht indienen tegen onbekenden, volgens de medewerkers. (eva)