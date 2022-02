Yanina Wickmayer mag bij comeback niet naar tweede ronde in Porto

Yanina Wickmayer heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het ITF-indoortoernooi in Porto (25.000 dollar). De tennisster vierde op het Portugese hardcourt haar wederoptreden nadat ze sinds oktober 2020 een break inlaste vanwege haar zwangerschap.

De 32-jarige Wickmayer had zich via twee kwalificatierondes geplaatst voor de hoofdtabel. Maar daarin verloor ze woensdag in de eerste ronde van de Italiaanse Giulia Gatto-Monticone (WTA 202), het zesde reekshoofd. Het werd 6-0, 3-6 en 6-2 na twee uur en dertien minuten tennis.

Wickmayer komt wel nog in actie in het dubbeltoernooi aan de zijde van de Japanse Kurumi Nara. In de eerste ronde ontmoeten ze woensdag de Estse Anet Angelika Koskel en de Griekse Ellie Logotheti.

De voormalige nummer 12 van de wereld kondigde eind januari haar comeback aan. De Antwerpse schopte het in 2009 nog tot halve finales op de US Open en telt zes WTA-titels op haar erelijst.