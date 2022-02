Salah Abdeslam op proces over aanslagen in Parijs: “Ik heb niemand vermoord en niemand verwond”

“Ik heb niemand vermoord en ik heb niemand verwond.” Dat heeft hoofdverdachte Salah Abdeslam woensdag gezegd op het proces over de terreuraanslagen in Parijs van 13 november 2015 aan het begin van zijn eerste verhoor over de grond van de zaak, vijf maanden na de start van het proces in Parijs.

“Sinds het begin van deze zaak, is men blijven kwaadspreken over mij”, verklaarde de 32-jarige Fransman uit Molenbeek ook nog voor het bijzondere hof van assisen in Parijs. Hij is de enige overlevende van de terreurcommando’s die 130 mensen doodden in Parijs en Saint-Denis op 13 november 2015.