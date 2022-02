Gaelle, vriendin van Luca Brecel: “Als hij me bedriegt, wil ik een tegoedbon om ook vreemd te gaan”

Maasmechelaar Luca Brecel (26) is al meer dan de helft van zijn jonge leven bezeten door snooker. Op zijn negende kwam hij in contact met het spelletje, op zijn veertiende werd hij Europees kampioen en wist hij dat hij prof zou worden. Twaalf jaar en vele snookertitels later zitten we in het Berchemse appartement van zijn vriendin, Gaelle Dept (28). Overal ter wereld staat ze tijdens zijn wedstrijden knarsetandend vanop de zijlijn toe te kijken, ze behartigt een deel van zijn belangen en is nog vergevensgezind ook. “Als Luca me bedriegt, wil ik een tegoedbon om ook een keertje vreemd te gaan.”