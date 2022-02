Hanne Desmet stoot door naar kwartfinales van 1.000 meter shorttrack

In de zesde van acht reeksen kwam Desmet, vicewereldkampioene in de discipline, als tweede over de finish in 1:27.836. De zege was voor de Canadese Courtney Sarault in 1:27.798. Achter Desmet finishten de Zuid-Koreaanse Kim A Lang (derde in 1:28.680) en de Japanse Yuki Kikuchi (vierde in 1:28.764).

De beste tweede in elke serie en de vier snelste nummers drie plaatsen zich voor de kwartfinales. Die worden net als de halve finales en A- en B-finale vrijdag afgewerkt.

Hanne Desmet zorgde maandag met een A-finale en een vijfde plaats op de 500 meter, nochtans niet haar favoriete afstand, voor een onverhoopt resultaat. Ze werd zo de eerste Belgische shorttracker in een olympische finale.

Later deze Spelen neemt ze ook nog deel aan de 1.500 meter.

Goed gevoel

“Het was een heel goede race, ik had een heel goed gevoel”, was Desmet erg tevreden. “Ik voelde mij de hele tijd in controle. Ik zag dat mijn tegenstrevers veel meer moeite hadden dan ik en ik dacht ik wacht gewoon tot het einde en glijdt het rustig uit. Dit geeft veel vertrouwen. Ik voelde mij fit en snel. Dat wist ik al wel, maar nu ook tegen best goede tegenstanders. Het ging héél vlot, dus dat is zeker een goed teken.”

“Ik heb héél goede vijfhonderd meters gereden voor mijn doen. Dat resultaat was een beetje met geluk. Dat was leuk, maar vooral de manier waarop ik schaatste heeft vertrouwen gegeven. Ik heb een heel goede conditie, ben fysiek héél goed in orde.”