Oorlog in snelschaatsen: Van der Poel beschuldigt Nederland van “corruptie”

“Dit is gênant”, zegt hij op een persconferentie. “Niet enkel voor de Nederlandse schaatsbond maar ook voor de Nederlandse schaatser. Dit is het grootste schandaal in onze sport. En we hebben dopinggevallen in onze sport gehad. Ik ben heel benieuwd welke maatregelen de internationale schaatsbond en het Internationaal Olympisch Comité zullen nemen tegen het Nederlandse team. Dit is een gruweldaad.”

Waar gaat het over? De Nederlandse bewegingswetenschapper Sander van Grinkel legt in een interview met schaatsen.nl uit dat hij dagelijks lobbyt voor het beste ijs. “De Nederlanders zijn gebaat bij hard ijs, dus moet het zo koud mogelijk zijn.” Met data trekt hij naar de chef van de ijsmeesters in Peking.

© REUTERS

“Corruptie”, zegt Van der Poel. “Dit is proberen om het speelveld te veranderen in jouw voordeel met onethische en immorele redenen. Ik snap niet dat de KNSB dit laat gebeuren.”

Bij de NOS reageerde Remy de Wit, technisch directeur bij de KNSB. “Ik denk dat het bij de hele wereld bekend is dat wij al decennia lang met wetenschappers werken die op alle wedstrijden alles meten. We meten de kwaliteit van het ijs. En meestal gaan we in gesprek met ijsmeesters als die daar om vragen. En het is eigenlijk niet meer en niet minder dan dat.” Wat hij dan vindt van de uitspraak van Van der Poel dat ze zo invloed proberen uit te oefenen. “Invloed? Ik noem het: in gesprek gaan. In het verhaal staat het misschien wat ongelukkig. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar wij doen dat al die jaren al.”