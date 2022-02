Lando Norris verlengt tot eind 2025 bij F1-team McLaren

Norris, die een Belgische moeder heeft, werd in 2018 reserverijder bij het team en kreeg na een jaar een vast zitje (ten koste van Stoffel Vandoorne).

De voorbije drie seizoenen werd hij respectievelijk elfde, negende en zesde in de WK-eindstand. HIj stond al vijf keer op het podium van een GP maar kon nog geen race winnen. Een tweede plaats in de GP van Italië in Monza vorig seizoen achter teamgenoot Daniel Ricciardo is zijn beste resultaat.