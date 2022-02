Iran onthult nieuwe raket dag na hervatting van atoomoverleg

Iran heeft volgens staatsmedia een nieuwe raket onthuld die een bereik heeft van 1.450 kilometer. De presentatie komt een dag nadat de onderhandelingen over het herstel van de atoomdeal uit 2015 zijn hervat in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

De in Iran gemaakte raket heeft een hoge nauwkeurigheid en kan raketschilden penetreren, melden Iraanse staatsmedia. De onthulling vond plaats met een ceremonie op een basis van de Iraanse Revolutionaire Garde. “Iran zal doorgaan met het bevorderen van zijn programma voor ballistische raketten”, zei een hoge legerfunctionaris. Het Westen wil juist dat Iran daarmee stopt.

Iran beschouwt het raketprogramma, een van de grootste in het Midden-Oosten, als een belangrijk middel om tegenstanders af te schrikken. Volgens de Iraanse autoriteiten kunnen de ballistische raketten van het land een afstand van 2.000 kilometer afleggen, wat betekent dat ze kunnen worden gebruikt voor een aanval op Israël en diverse Amerikaanse bases in de regio.

Nieuwe onderhandelingen

Iran is dinsdag in Wenen begonnen aan nieuwe onderhandelingen over het atoomakkoord. Die deal wordt niet meer door Iran nageleefd omdat de Verenigde Staten zich in 2018 eenzijdig terugtrokken. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump wilde daarmee een bredere overeenkomst afdwingen waar ook onder meer het raketprogramma in was opgenomen.

Het akkoord moest voorkomen dat Iran kernwapens in handen zou krijgen. Iran beloofde de nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor de opheffing van internationale sancties. Sinds het aantreden van president Joe Biden probeert de VS het akkoord te herstellen. Iran praat sinds april vorig jaar met de andere landen die betrokken waren bij de deal, met de Amerikanen wordt niet direct onderhandeld. Volgens de VS is er inmiddels een nieuw akkoord “in zicht”.