Koffer vol drugs en geld gevonden bij ex van prins Harry

De Britse politie heeft actrice Cressida Bonas, de ex van prins Harry, uitgebreid verhoord nadat een koffer vol drugs en geld in haar tuin was beland. Hoe het ding er kwam, zegt ze niet te weten. “Het leek uit de lucht gevallen te zijn”, zegt de 32-jarige Bonas.

“Een koffer was in mijn tuin beland”, zegt Bonas in The daily mail. “Hij leek zomaar uit de lucht te zijn gevallen. Kort daarna klopten twee politieagenten op mijn deur. Ik was verward en liet hen binnen, ze wilden de koffer zo snel mogelijk terug. Er zat heel veel geld, drugs en sleutels van dure auto’s in. Ze vroegen of dat van mij was. Zeker niet, heb ik geantwoord.”

Later op de avond kwamen de agenten terug en verhoorden ze de actrice een uur lang. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk.