Vaccinatiecentrum Sint-Truiden geeft op afspraak booster aan 12- tot 17-jarigen

Sint-Truiden/Nieuwerkerken/Gingelom

De 12- tot 17-jarigen die in Sint-Truiden, Nieuwerkerken of Gingelom wonen, kunnen vanaf 10 februari een afspraak maken voor een boostervaccin in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden. Op zaterdag 12 februari is een booster ook zonder afspraak mogelijk.