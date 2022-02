Trajectcontrole Weg naar As in Genk heropgestart na aanpassing signalisatie

LEES OOK. 876 boetes op twee trajectcontroles in Genk geseponeerd: “Geen verkeersborden”

Het systeem werd een tijdje buiten werking gezet omdat de signalisatie in combinatie met de trajectcontrole niet conform de verkeerswet was. “Hoewel het duidelijk was dat over heel het traject een limiet van 50 kilometer per uur geldt bleek de opeenvolging van drie verschillende signalisaties niet rechtsgeldig voor het opmaken van een proces-verbaal over het hele tracé”, zegt burgemeester Wim Dries. “Dat probleem is nu van de baan. Vanaf donderdag zijn beide trajectcontroles op de Weg naar As weer actief.”