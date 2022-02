Met TikTok je geld verdienen? Dit zijn de vijf rijkste TikTokkers ter wereld

Wie TikTok niet kent: het is een sociaal medium dat vooral door tieners gebruikt wordt om korte video’s te posten. TikTok raakte enkele jaren geleden bekend door dansende mensen, maar is intussen sterk geëvolueerd. Ook HBvL kon er niet aan ontsnappen en biedt via deze weg nieuws aan. Inmiddels staat de app vol met recepten, parodieën op bepaalde filmscènes en how to’s. Blijkbaar kun je daar veel geld mee verdienen. Dit zijn de 5 rijkste TikTokkers ter wereld.

5. Josh Richards – 1,5 miljoen euro

Josh is 20 en heeft honderden video’s op zijn profiel. Daarin danst, playbackt en zingt hij vooral, en dat deelt hij met zijn 24 miljoen volgers. Ook op z’n YouTube-kanaal uploadt hij regelmatig video’s. In het ‘echte’ leven investeerde Josh een deel van zijn vermogen in een energiedrankonderneming en een managementbedrijf.

4. Loren Gray – 2,6 miljoen euro

Loren (19) was er op haar 13de vroeg bij als een van de eerste TikTokkers. Net zoals Josh startte ook zij met dansvideo’s. Zo verzamelde ze miljoenen volgers. Gelukkig voor Loren werd ook haar zangstem ontdekt. Inmiddels heeft ze verschillende platen uitgebracht. Slim om die spaarrekening zo op verschillende manieren aan te vullen.

3. Dixie D’Amelio – 2,9 miljoen euro

35 miljoen volgers, die moet je verdienen. Dat doet de 20-jarige Dixie dagelijks met dans- en zangfilmpjes. Ook voor haar stopt het niet bij TikTok. Dixie bracht onlangs haar eerste single uit en er wacht haar wellicht een grote toekomst.

2. Charli D’Amelio – 4 miljoen euro

Jonkie in deze lijst is de 17-jarige Charli, de zus van Dixie. Ze won een behoorlijk bedrag omdat ze de meest gevolgde TikTokker ter wereld is met 111 miljoen volgers. Dagelijks voedt ze deze fans met steengoede choreografieën. Net zoals Josh Richards, heeft Charli meerdere goedlopende bedrijfjes en eigen kleding- en make-uplijnen.

1. Addison Rae – 5 miljoen euro

De 21-jarige Addison is de rijkste TikTokster ter wereld. Dankzij haar verleden als competitiedanseres stuurt ze pareltjes van video’s de wereld in. Die scoren uiteraard erg hoog. Ook buiten TikTok vult Addison haar vermogen aan met een eigen cosmeticalijn en merchandising. Haar 75 miljoen volgers zullen nog veel van haar horen.

(Dit artikel werd voor het eerst gebracht op Jobat)

gg/em

