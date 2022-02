Sep Vanmarcke begint met vraagtekens aan wielerseizoen na knieproblemen en trainingsachterstand van 50 dagen

Het was een moeilijke winter voor Sep Vanmarcke. De 33-jarige West-Vlaming kampte vooral met knieproblemen en liep daardoor een trainingsachterstand van 50 dagen op. Donderdag start de renner van Israel - Premier Tech in de Tour de Provence met vraagtekens aan zijn seizoen.

“Deze winter was er een met heel wat hindernissen”, begint Vanmarcke zijn verhaal op sociale media. “Het belangrijkste probleem was kniepijn die me tot 20 december van de fiets (of welke sport dan ook) hield. Een terugval van ongeveer 50 dagen in mijn trainingsplan, dus we moesten hard werken om weer in conditie te komen, maar probeerden niet te snel te gaan.”

Is Vanmarcke na anderhalve maand trainen al klaar voor het nieuwe seizoen? “Morgen begint mijn seizoen in de Tour de Provence, gevolgd door Ruta del Sol. We zullen snel weten wat mijn huidige niveau echt is in vergelijking met het peloton.”

Vanmarcke hoopt met de voorbereidingskoersen in Frankrijk en Spanje net op tijd klaar te zijn voor het klassieke openingsweekend. Het voorlopige klassieke voorjaarprogramma van de West-Vlaming: de Omloop Het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, E3 Saxo Bank Classic, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.