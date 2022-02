Shorttracker Stijn Desmet plaatst zich nipt voor halve finale van de 1.500 meter

Stijn Desmet heeft zich op de Winterspelen in Peking geplaatst voor de halve finales van de 1.500 meter shorttrack. Onze 23-jarige landgenoot werd vierde in zijn kwartfinale, maar schoof een plaatsje op nadat de Italiaan Pietro Sighel gediskwalificeerd werd.

De tweede kwartfinale begon aan een heel traag tempo en Stijn Desmet nestelde zich de eerste 1.000 meter bij de eerste twee. Daarna moest hij een plaatsje toegeven en in de slotronde zakte onze landgenoot nog weg naar de vierde plaats.

Gelukkig voor Desmet greep de VAR enkele minuten na de finish in. De Italiaan Pietro Sighel werd gediskwalificeerd omdat hij zich wel erg breed maakte om Desmet in de bocht in te halen. Daardoor komt Desmet rond 13u30 in actie in de halve finale.