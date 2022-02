Ethan Vernon start in laatste instantie niet in Ronde van Oman en moet debuut voor Quick-Step Alpha Vinyl uitstellen

Ethan Vernon moet in laatste instantie verstek laten gaan voor de Ronde van Oman. De 21-jarige neoprof, vorig seizoen ritwinnaar in de Ronde van de Toekomst, zou vanaf donderdag deelnemen aan de rittenkoers en er zijn debuut maken voor Quick-Step Alpha Vinyl, maar een knieblessure gooit roet in het eten.