De teerling is geworpen. Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) heeft het commerciële radiolandschap woensdag voor de komende jaren in een plooi gelegd. Qmusic, Joe en Nostalgie mogen de komende vijf jaar hun ding blijven doen op de FM-band, Studio 100 grijpt naast de prijzen. Maar waarom is er geen plaats voor vier zenders? En waarom mag de VRT wél vijf zenders behouden?