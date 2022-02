Iedereen ziet versoepelingen zitten, zelfs de experts: “Code oranje is onvermijdelijk”

“Ik denk dat we nu vrijdag kunnen voorstellen om een week later naar code oranje te gaan. Op 18 februari”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdagochtend op Radio 1. Daarmee zette hij de deur wijd open richting versoepelingen. En wat blijkt: niet alleen hij is voor het idee te vinden. Want ook de experts zien versoepelingen vanaf volgende week vrijdag helemaal zitten.