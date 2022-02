OKay opent duurzame buurtsupermarkt: “Winkel verwarmd met vrijgekomen warmte van koeling”

Op 28 januari opende OKay een duurzame, praktische buurtsupermarkt langs de Steenweg in Heers. Klanten vinden er alles om snel, goedkoop en makkelijk boodschappen te doen.

Store manager Soufian Zerrad (34) uit Herk-de-Stad kan rekenen op de hulp van zeven teamleden. “Mijn team en ik zijn trots dat we deze gloednieuwe winkel mogen openhouden”, zegt Soufian. “De ploeg is volledig, we zijn wel nog steeds op zoek naar jobstudenten.”

De buurtsupermarkt in Heers heeft een netto winkeloppervlakte van 555 vierkante meter en behoort tot de nieuwe generatie OKay-winkels van de Colruyt Group. De winkel is fris en modern ingericht. Het aanbod aan verse producten is een van OKay’s troeven: fruit en groenten, zuivel, vlees, charcuterie, vis en kant-en-klare maaltijden. “Buiten onze freshmart hebben we bovendien een meubel geplaatst met een uitgebreid assortiment vlees-, vis- en veggiehapjes voor een leuke avond met vrienden”, vertelt Soufian. “Er wordt ook elke dag vers brood geleverd en de medewerkers bakken meermaals per dag koffiekoeken en broodjes af. Al dat lekkers staat uitgestald in onze broodhoek.” In de diepvriesafdeling staan diepvrieskoffers met glazen deksel zodat klanten snel hun favoriete producten terugvinden.

Regenwater

OKay hecht veel belang aan duurzaam bouwen, met een zo laag mogelijke milieu-impact. “In OKay Heers gebruiken we geen fossiele brandstoffen”, legt Soufian uit. “Het koelsysteem werkt op propaan, een natuurlijk koelmiddel dat veel milieuvriendelijker is dan de klassieke koelsystemen. Bovendien wordt de vrijgekomen warmte van de koeling gerecupereerd om de winkel te verwarmen. Het regenwater vangen we op in een wadi, een ondiep waterbekken. Zo laten we het water rustig in de grond sijpelen en ontlasten we het rioleringssysteem.”

Ook aan de buitenkant van de winkel is de nodige aandacht besteed aan duurzaamheid. De gevel werd behandeld met een speciale verf die schadelijke stoffen uit de lucht afbreekt. De parking telt 45 parkeerplaatsen, met twee oplaadpunten voor elektrische wagens. (frmi)

Praktisch:

OKay Heers

Steenweg 93, 3870 Heers

011/51.52.65 - www.okay.be - Facebook: OKay (Heers)

Open: maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 19.30 uur. Gesloten op zon- en feestdagen.