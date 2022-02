Past bij sushi, maar ook bij frietjes: Japanse mayonaise is hip

Romiger, iets pikanter, een ander soort zuur: Japanse mayonaise lijkt op gewone mayonaise maar is tegelijk ook een tikje anders. Er zit geen gewone azijn in, maar rijst- of appelazijn in en niet het hele ei wordt gebruikt, enkel de dooiers. Ook zit er vaak mononatriumglutamaat (MSG) in, een soort zout om het een extra hartige toets te geven. Vroeger had MSG een slechte reputatie – je zou er hoofdpijn van krijgen – maar dat blijkt intussen onterecht. Het meest bekende merk is Kewpie – een knijpfles met een baby’tje op. Japanse mayonaise is heerlijk bij sushi en burgers, maar smaakt ook bij frietjes. Je vindt het in sommige grote supermarkten, en in de Aziatische speciaalzaak.