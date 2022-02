Kampioen Milwaukee wint bij Lakers, Washington rest van seizoen zonder Beal

Ook Bobby Portis en Khris Middleton waren goed bij schot bij de Bucks, die hun vierde zege op rij behaalden en hun tweede plaats in de tussenstand van de Eastern Conference verstevigden.

LeBron James werd met 27 punten topschutter bij de Lakers, die pas negende staan in de westelijke conference, ver achter leider Phoenix. De Suns gingen met 109-114 winnen bij Philadelphia. Devin Booker scoorde 35 punten voor de bezoekers, één meer dan thuisspeler Joel Embiid.

De Brooklyn Nets blijven intussen in de hoek zitten waar de klappen vallen. Zonder hun sterspelers Kevin Durant, James Harden en Kyrie Irving verloren ze dinsdag al voor de negende keer op rij. Dit keer was Boston te sterk met 91-126. Jaylen Brown en Marcus Smart scoorden allebei 22 punten voor de Celtics.

Washington mist Beal tot einde van seizoen

Bij Washington moet de Amerikaanse vedette Bradley Beal een operatie aan de pols ondergaan. Hij zal daardoor dit seizoen niet meer in actie komen. Dat maakten de Wizards bekend.

De 28-jarige guard miste de voorbije vier wedstrijden en heeft nu besloten een scheur in het ligament van de linkerpols operatief te laten herstellen. “Ondanks een intensieve behandeling van tien dagen, is het duidelijk geworden dat ik niet op mijn normale niveau zou kunnen spelen”, zegt de drievoudige All-Star (2018, 2019 en 2021). “Het is een teleurstelling dat mijn seizoen zo eindigt, maar iedereen is ervan overtuigd dat dit de beste beslissing is.”

Beal was dit seizoen bij de Wizards in 40 wedstrijden goed voor gemiddeld 23,2 punten, 6,6 assists en 4,7 rebounds. Washington staat elfde in de Eastern Conference.