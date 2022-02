Eindelijk goud! Zestien jaar na iconische blunder haalt snowboardster Lindsey Jacobellis (36) haar gram

Mooi verhaal vanop de Olympische Winterspelen. Zestien jaar nadat Lindsey Jacobellis het goud door haar vingers liet glippen door een klungelige val in de laatste rechte lijn, pakte de 36-jarige Amerikaanse woensdagochtend goud op de snowboard cross.

Op de Winterspelen van 2006 in Turijn dacht de toen 20-jarige Jacobellis het goud al binnen te hebben, tot ze in de laatste rechte lijn nog onderuitging na een mislukte truc. Ze werd daardoor in laatste instantie nog ingehaald en moest vrede nemen met een tweede plaats. Heel pijnlijk.

Zestien jaar later haalde Jacobellis haar gram. Ze pakte de eerste gouden medaille van deze Winterspelen voor de Verenigde Staten en klopte de Franse Chloe Trespeuch en de Canadese Meryeta Odine.

Bekijk hieronder de beelden van het prachtige goud in 2022 en het pijnlijke zilver in 2006: