Hasselt

Ook Okra Heilig Hart kan wegens corona nog altijd geen normale activiteiten houden. Maar dat houdt hen niet tegen om buitenactiviteiten te doen. Om de veertien dagen trekken ze eropuit voor voor een fikse wandeling in de mooie Limburgse natuur. Al de mooie locaties in de omgeving werden reeds bewandeld : Bokrijk, Kiewit, Bovy, de Teut, tot zelfs een avondwandeling in de eigen stad.