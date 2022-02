Studio 100 krijgt geen radiolicentie, alles blijft bij het oude

Een spannende ochtend in radioland. Vorig jaar dienden de commerciële radiozenders van Vlaanderen (Qmusic, Joe en Nostalgie) een dossier in bij de Vlaamse overheid. Het doel? De jury ervan overtuigen hun vergunning te verlengen.

Er dook ook een vierde kandidaat op: Studio 100. Het entertainmentbedrijf diende een dossier in onder de naam ‘Spring’ en had geen kinderradio, maar een ‘mix van actua en amusement, met een eigen nieuwsdienst’ in gedachten.

Met vier spelers en slechts drie plekjes stond de jury voor een lastige beslissing. Uiteindelijk werd beslist om alles te laten zoals het is. Er komt dus geen nieuwe commerciële zender bij. Dadelijk houdt Benjamin Dalle een persconferentie.

Zonder FM-licentie laat Studio 100 hun radioplannen varen. Dat vertelde topman Hans Bourlon vanochtend nog op Radio 1. “Digitaal initiatief nemen is economisch niet rendabel. Zestig procent van de mensen luistert nog naar FM. Een nieuw merk lanceren moet je op FM doen.”

