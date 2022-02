In ‘De Weg Kwijt’ verklaart auteur Guy Leus 299 straatnamen in Geetbets. Zelfs de meest recente straten van het woonproject Kerselant heeft hij daarbij opgenomen. — © Luk Weyens

Geetbets

Heeft de Borgloonstraat in Geetbets iets met Borgloon te maken? En waarnaar verwijst de ketel in de Ketelstraat? In zijn boek ‘De Weg Kwijt’ geeft Guy Leus van de geschiedkundige kring Limes Gatia van Geetbets het antwoord. Hij verklaart de namen en beschrijft de evolutie van de 299 straten van Geetbets.