Kimmer Coppejans bereikt kwartfinales van Challengertoernooi in Bangalore

Kimmer Coppejans (ATP 216) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Indiase Bangalore (hard/53.120 dollar).

In de tweede ronde won de 28-jarige Hammenaar in twee sets van de 25-jarige Turk Altug Celikbilek (ATP 159), het vijfde reekshoofd. Het werd 7-6 (14/12) en 6-3 na een uur en 45 minuten tennis. Om door te stoten naar de halve finales, moet Coppejans voorbij de 23-jarige Kroatische qualifier Borna Gojo (ATP 288).

In het dubbelspel treedt Coppejans later vandaag/woensdag aan met de Fransman Mathias Bourgue. In de eerste ronde treffen ze thuisspelers N.Sriram Balaji en Vishnu Vardhan. Die vormen het vierde reekshoofd.