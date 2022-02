OPROEP. Heb jij net als deze BV’s een labradoodle?

Sunny The Doodlebear, de labradoodle van tv-persoonlijkheid en influencer Julie Vermeire, heeft een Instagram-pagina met meer dan 10.000 volgers. En Sunny is niet alleen: heel wat labradoodles zijn ster op de social media. Labradoodles zijn ontzettend populair, en ook in Limburg lopen heel wat labradoodles rond. Heb jij zelf een labradoodle? Sta jij al lang op een wachtlijst om baasje te worden van een schattige labradoodle? Of heb je een andere kruising van een poedel met een ander ras, zoals een maltipoo of cockapoo? Laat het ons hier weten.(hdb)

Conner Rousseau met zijn labradoodle-pup. — © Instagram