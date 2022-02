Acteur Ben Segers (47) kennen we van Wat als?, Safety first en vorig jaar zijn geweldige hoofdrol in Dealer van Jeroen Perceval. Vanaf volgend weekend is hij ook de fiere peter van jeugdfilmfestival JEF. Dit zijn zijn vier tips om het leven aan te pakken. “Ik vind het belangrijk dat mijn zoontje van zes verhalen meekrijgt.”