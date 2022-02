Afscheidnemende Juan Martín del Potro kan emoties niet bedwingen voor mogelijk laatste opslagspelletje uit carrière

De terugkeer van Juan Martín del Potro op het tennisveld was van heel korte duur. De 33-jarige Argentijn begon na 30 maanden blessureleed aan het ATP toernooi van Buenos Aires, maar verloor in de eerste ronde van zijn landgenoot en vriend Federico Delbonis (ATP-42). Wellicht stopt zijn carrière hier.

Del Potro had vorige week al aangekondigd dat zijn “terugkeer eerder een afscheid” zou zijn. Door aanhoudende knieproblemen kwam de Argentijn meer dan twee jaar niet in actie.

In Buenos Aires kreeg hij dus een waardig afscheid. Het was vrijwel onmogelijk dat Del Potro na die lange afwezigheid meteen een wedstrijd op topniveau zou kunnen winnen. Delbonis was te sterk en haalde het makkelijk met 6-1 en 6-3.

© EPA-EFE

Net voor zijn laatste opslagspelletje begon, kon Del Potro zijn emoties niet meer bedwingen. De Argentijn besefte dat hij wellicht voor de laatste keer ooit serveerde in een officiële wedstrijd.

Het publiek stak hem een hart onder de riem en dat leverde pakkende beelden op. “Ik ben blij dat ik mijn wellicht laatste match zo dicht bij huis kon spelen”, richtte Del Potro zich na de wedstrijd tot zijn fans. “En ik ben tevreden dat ik afscheid kon nemen op het court, dat ik het niet op een persconferentie moest doen. Misschien zien we elkaar nooit meer terug.”

Del Potro schreef zich ook in voor het toernooi van Rio de Janeiro, dat volgende week begint. Of hij daar effectief nog zal deelnemen, heeft de Argentijn nog niet beslist. “Ik laat de deur op een kier, maar zolang mijn been niet beter is, zal ik het tennis alleszins op een laag pitje moeten zetten.”

Het absolute hoogtepunt in de carrière van Del Potro kwam er al in 2009, toen hij met de US Open zijn enige grandslamtitel pakte. In 2018 was hij verliezende finalist in New York. In totaal won de Argentijn 22 ATP-toernooien.