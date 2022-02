Zo wil Studio 100 zijn nieuwe radiozender noemen als het vergunning krijgt

De Vlaamse regering beslist normaal gezien vandaag/woensdag over de vergunningen voor drie commerciële landelijke radiozenders op de FM-band. Tot nu toe waren de licenties van Qmusic, Joe en Nostalgie stilzwijgend verlengd, maar na kritiek van Europa organiseerde de Vlaamse regering een wedstrijd voor de licenties.

En nu zijn er vier kandidaten voor drie vergunningen, want naast de gevestigde waarden dook Studio 100 op als kandidaat. Dat bedrijf is vooral bekend van zijn producties voor kinderen, maar diende een dossier in voor radio voor volwassenen. De zendernaam die het bedrijf voor ogen heeft, is “Spring”.

Talkradio

“Er zijn al heel wat muziekradio’s, wij willen talkradio brengen”, lichtte Hans Bourlon het dossier toe bij Radio 1. Hij verwijst naar voorbeelden in Wallonië. Studio 100 heeft grote ambities: op de zender zou de helft van de tijd gepraat worden. Het moet een mix van actua en amusement worden, met een eigen nieuwsdienst.

Bourlon herhaalde ook dat Studio 100 zonder FM-licentie niet zal doorzetten met zijn plan. “Digitaal initiatief nemen is economisch niet rendabel. Zestig procent van de mensen luistert nog naar FM. Een nieuw merk lanceren moet je op FM doen.”